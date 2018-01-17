Как стало известно «Чемпионату», известный в прошлом нападающий Алексей Бадюков получил должность в руководстве московского «Динамо».



Бадюков будет отвечать за селекцию в клубе. Судьба советника генерального директора команды Рубена Бегунца, который работал в «Динамо» с лета 2017 года и занимался поиском игроков, на данный момент не ясна.

Алексей Бадюков — выпускник СДЮШОР «Динамо», выступал за московский клуб на протяжении четырёх сезонов. До последнего времени был комментатором матчей на КХЛ ТВ.