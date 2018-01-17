Бадюков – о работе в «Динамо»: я помогаю Воробьёву на добровольных началах

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал информацию о том, что будет отвечать за селекцию в московском «Динамо» вместо Рубена Бегунца.

Алексей Бадюков получил должность в руководстве московского «Динамо»

«Я не могу подтвердить информацию о том, что буду отвечать за селекцию в московском «Динамо». Действительно, я помогаю главному тренеру Владимиру Воробьёву, но делаю это на добровольных началах. Это произошло не сегодня и не вчера. В этом нет ничего сверхъестественного и удивительного. Я продолжаю работать экспертом на КХЛ ТВ», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.