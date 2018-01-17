Вестерлунд — о выборе вратарей: для Бена Скривенса сложилась непростая ситуация

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важная победа. Был небольшой перерыв, очень важно начать первые игры после перерыва. Игра была ровная, и Налимов очень здорово сыграл сегодня.

Часто пропускаем первыми? Не помню сейчас, как часто мы пропускали первыми. Если говорить о сегодняшней игре, то была наша ошибка при игре «пять на четыре». Вообще, мы первый период сыграли хорошо. Мы просто очень много игр провели на выезде, поэтому не помню, как мы начинали эти матчи.

На данный момент хорошо, что у нас есть конкуренция на вратарской линии. Мы будем смотреть и решать, кто будет номером один. Не знаю, сколько матчей ещё сыграет Скривенс в «регулярке». У Бена непростая ситуация, всего три игры осталось до Олимпиады", – передаёт слова Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».