«Ак Барс» — «Йокерит»: Бурмистров забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Йокеритом». Это первая шайба форварда казанской команды после возвращения в КХЛ.

Бурмистров отличился на четвёртой минуте второго периода, ассистентами выступили Роб Клинкхаммер и Антон Глинкин.

Нападающий проводит пятый матч в сезоне, в предыдущих четырёх на его счету было две результативные передачи при показателе полезности "-3".

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

По ходу второго периода «Ак Барс» ведёт со счётом 2:0.