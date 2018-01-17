Эрик Густафссон в игре с ЦСКА забил 1-й гол за «Нефтехимик», Филатов отдал пас

Защитник Эрик Густафссон открыл счёт своим голам за «Нефтехимик» в игре регулярного сезона КХЛ с ЦСКА, ассистентом выступил нападающий Никита Филатов, для которого это очко стало первым за новый клуб.

Шведский защитник поразил ворота Ларса Юханссона, реализовав большинство на 27-й минуте матча. Хоккеист открыл счёт в игре (1:0). Вторым ассистентом выступил американский нападающий Дэн Секстон.

Густафссон проводит 20-й матч за нижнекамский клуб, Филатов — 3-ю игру.

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.