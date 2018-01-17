Михаил Сергачёв занял место Хедмана в первой бригаде большинства «Тампы»

Стали известны сочетания специальных бригад «Тампа-Бэй Лайтнинг» перед игрой с «Вегас Голден Найтс», информирует клубный обозреватель Брайан Бёрнс. Игра пройдёт в ночь на 19 января.

Российский защитник Михаил Сергачёв занял место Виктора Хедмана, выбывшего из строя из-за травмы колена, в первой бригаде большинства.

Бригада 1: Сергачёв, Кучеров, Стэмкос, Пойнт, Палат.

Бригада 2: Стральман, Джонсон, Киллорн, Намсетников, Гурде.

19-летний Сергачёв набрал 27 (8+19) очков в 44 матчах этого сезона. До травмы шведского защитника выходил на большинство во второй спецбригаде.