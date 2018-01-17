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Гол Бурмистрова стал победным для «Ак Барса» в игре с «Йокеритом»

Хоккей

«Ак Барс» на домашнем льду победил «Йокерит» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей по шайбе забросили Станислав Галиев (восьмая минута) и Александр Бурмистров (24), для которого эта шайба стала первой в КХЛ после возвращения из НХЛ. В составе финского клуба единственная шайба на счету Сами Лепистё (56), который отличился при игре в формате «пять на три».

Шайба Бурмистрова решила исход матча.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Галиев (Марков, Зарипов) – 07:58 (5x5), 2:0 – Бурмистров (Клинкхаммер, Глинкин) – 23:01 (5x5), 2:1 – Лепистё (Регин) – 55:26 (5x3)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Ак Барс» — «Йокерит»: Бурмистров забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ
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