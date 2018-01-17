Гол Бурмистрова стал победным для «Ак Барса» в игре с «Йокеритом»

«Ак Барс» на домашнем льду победил «Йокерит» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей по шайбе забросили Станислав Галиев (восьмая минута) и Александр Бурмистров (24), для которого эта шайба стала первой в КХЛ после возвращения из НХЛ. В составе финского клуба единственная шайба на счету Сами Лепистё (56), который отличился при игре в формате «пять на три».

Шайба Бурмистрова решила исход матча.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.