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ХК «Сочи» прервал пятиматчевую серию побед, уступив «Словану»

Хоккей

«Слован» в гостевом матче сломил сопротивление ХК «Сочи». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды из столицы Словакии.

Первые два периода получились безголевыми. На 44-й минуте форвард «Слована» Марек Гецл вывел гостей вперёд, а спустя две минуты канадский нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз сравнял счёт. Обе шайбы были забиты в большинстве. Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Юрая Микуша. Игроки хозяев не реализовали ни одной из пяти попыток в серии послематчевых бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2
0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Слован
Братислава
0:1 – Гецл (Ревай, Грнка) – 43:37 (5x4), 1:1 – Коллинз (Йокипакка, Падакин) – 46:10 (5x4), 1:2 – Микуш – 65:00 ( ПБ)

«Леопарды» прервали серию побед из пяти матчей.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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