ХК «Сочи» прервал пятиматчевую серию побед, уступив «Словану»

«Слован» в гостевом матче сломил сопротивление ХК «Сочи». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды из столицы Словакии.

Первые два периода получились безголевыми. На 44-й минуте форвард «Слована» Марек Гецл вывел гостей вперёд, а спустя две минуты канадский нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз сравнял счёт. Обе шайбы были забиты в большинстве. Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Юрая Микуша. Игроки хозяев не реализовали ни одной из пяти попыток в серии послематчевых бросков.

«Леопарды» прервали серию побед из пяти матчей.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.