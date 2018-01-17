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Занковец: Штепанек в игре с ХК «Сочи» был для «Слована» больше, чем полкоманды

Хоккей

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал победу над ХК «Сочи» (2:1 Б) в матче регулярного сезона КХЛ, отметив игру голкипера команды Якуба Штепанека.

«Хорошая игра. Очень много пришлось играть в обороне и меньшинстве. Спасибо игрокам, что выстояли и играли самоотверженно, когда было надо. Плюс, конечно, отличная игра вратаря. Это тот случай, когда вратарь больше, чем полкоманды», — цитирует тренера пресс-служба ХК «Сочи».

Чешский голкипер Якуб Штепанек отразил 36 бросков и пять послематчевых буллитов.

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