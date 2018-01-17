Назаров: голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов сыграл феноменальный матч с ЦСКА

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче регулярного сезона КХЛ, акцентировав внимание на игре голкипера команды Ильи Ежова, отразившего 37 бросков по воротам.

«Нефтехимик» в матче с ЦСКА одержал первую в 2018 году победу

«Хочется поблагодарить болельщиков. Здорово болели. Давно мы их не радовали. Везение, наверное, сегодня на нашей стороне было. Илья Ежов зацементировал всё, сыграл феноменальный матч. Где-то и нам должно было повезти. До этого нам в поездке категорически не везло. Так что мы рады победе. Хочу заметить, что сыграли с очень сильно сбалансированным клубом», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.