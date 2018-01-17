Галиев: не знаю, насколько обоснованно судьи оставили «Ак Барс» втроём

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, отметившийся заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1), поделился эмоциями от победы в свой день рождения.

«Всегда приятно сделать себе подарок. Спасибо команде за победу, это главный для меня подарок.

Два удаления за пять минут до конца? Не знаю, насколько обоснованное удаление было. Впервые такое вижу: остаётся играть пять минут — и сразу два удаления подряд. Пропустили, да, но продолжали вести в счёте, никакой паники не было. Уверенно сыграли в конце, отсюда и результат.

«Самая ли красивая шайба в карьере? Нет», — передаёт слова Галиева «Спорт Бизнес Online».

Видео моментов с удалениями игроков «Ак Барса» можно посмотреть на сайте КХЛ.