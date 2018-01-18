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«Питтсбург» проиграл «Анахайму», уступив второй период со счётом 0:4

Хоккей

«Анахайм Дакс» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз». Матч, проходивший в «Хонда-центре», завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев. Решающим отрезком в матче стал второй период, который «Дакс» завершили со счётом 4:0.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счёт в матче. Во втором периоде Рикард Ракелль, Адам Хенрик, Крис Вагнер и Ондржей Каше забросили четыре шайбы в ворота «Пингвинов», что и предопределило результат. В третьем периоде Фил Кессел и Джейк Гюнцель сократили разрыв до минимума, но спасти игру «Пингвинз» не удалось. Шведский защитник «уток» Хампус Линдхольм поразил пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2018, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 3
0:1, 4:0, 1:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Малкин (Хёрнквист, Хагелин) – 18:26 (5x5), 1:1 – Ракелль (Бошемен, Гецлаф) – 24:17 (5x5), 2:1 – Хенрик (Каше, Ритчи) – 25:42 (5x5), 3:1 – Вагнер (Сильверберг, Фаулер) – 29:24 (4x5), 4:1 – Каше – 38:28 (5x5), 4:2 – Кессел (Кросби, Шульц) – 48:35 (5x4), 4:3 – Гюнцель (Кессел, Кросби) – 54:06 (5x4), 5:3 – Линдхольм – 59:59 (en)

«Питтсбург» прервал серию побед из четырёх матчей.

«Анахайм» — «Питтсбург»: Евгений Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне
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