«Питтсбург» проиграл «Анахайму», уступив второй период со счётом 0:4

«Анахайм Дакс» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз». Матч, проходивший в «Хонда-центре», завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев. Решающим отрезком в матче стал второй период, который «Дакс» завершили со счётом 4:0.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счёт в матче. Во втором периоде Рикард Ракелль, Адам Хенрик, Крис Вагнер и Ондржей Каше забросили четыре шайбы в ворота «Пингвинов», что и предопределило результат. В третьем периоде Фил Кессел и Джейк Гюнцель сократили разрыв до минимума, но спасти игру «Пингвинз» не удалось. Шведский защитник «уток» Хампус Линдхольм поразил пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

«Питтсбург» прервал серию побед из четырёх матчей.