Плющев: я воспитанник ЦСКА, но не считаю себя чужим для «Динамо» и «Спартака»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о центральном матче игрового дня КХЛ, в котором встретятся московское «Динамо» и Спартак.

«Немного жаль, что в противостоянии бело-голубых и красно-белых, возможно, определится тот клуб, который в этом сезоне не пробьётся в плей-офф. Всё-таки команды с такой историей не имеют права уходить на каникулы уже в конце февраля и лишать своих болельщиков зрелища.

Что касается сегодняшней игры, то фаворита в ней нет. Во-первых, в матчах бело-голубых и красно-белых фаворита исторически не бывает. Во-вторых, клубы весь сезон идут шаг в шаг — и ещё и с этой точки зрения шансы равны. Может быть, у «Динамо» чуть лучше вратари и оборона, но у «Спартака» поярче линия нападения. Так что в целом равенство.

У «Динамо» было тяжелейшее лето, но команда с достоинством несёт свой крест — несмотря на все проблемы, как игровые, так и организационные. В лагере «Спартака» всё стабильнее, хотя на старте чемпионата казалось, что клуб ждёт очередной неудачный сезон. Тем не менее красно-белым удалось взять ситуацию под контроль, и впервые за несколько лет команда реально претендует на место в плей-офф. Отметил бы и позитивные изменения в рисунке игры «Спартака». Команда не мучается, а всё чаще играет.

Я воспитанник ЦСКА, прошёл в этом клубе школу наших величайших тренеров — Анатолия Владимировича Тарасова, Константина Борисовича Локтева, Бориса Павловича Кулагина, всегда буду «армейцем». Но не считаю себя чужим и для «Динамо» со «Спартаком». В составе бело-голубых выигрывал Кубок СССР и бронзовые медали чемпионата, в роли вице-президента «Спартака» отвечал за детскую школу — и нам удалось поднять её с пятого места на первое, отняв первенство у ЦСКА.

Поэтому в двух оставшихся дерби сезона буду болеть за тот результат, который обеспечит обеим московским командам место в плей-офф. Столице с её мощнейшими хоккейными традициями пора возвращать кубковую игру", — цитирует специалиста портал Russia-Hockey.