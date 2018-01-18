Торторелла: пригласил Йокинена в «Коламбус», потому что он готов играть

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о подписании форварда Юсси Йокинена, которого «мундиры» забрали с драфта отказов «Лос-Анджелеса».



«Блю Джекетс» стали третьим клубом финского хоккеиста в нынешнем сезоне. Он начинал чемпионат в «Эдмонтон Ойлерз», а позже был обменян в «Кингз». В этом сезоне 34-летний форвард сыграл 32 матча и набрал 6 (1+5) очков за результативность.



«Это умный игрок и хороший товарищ по команде. Я просто спросил его, готов ли он играть, и получил утвердительный ответ. Мне этого было достаточно», — цитирует Тортореллу официальный сайт лиги.

Нападающий Юсси Йокинен перешёл в «Коламбус»