Гатиятулин: «Трактор» допустил минимум ошибок, всё остальное подчистил Францоуз

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1).



«Тяжёлый матч, рады победе. Начали робко, но затем стало получаться то, о чём договаривались, стали минимально ошибаться в обороне, а всё остальное подчистил Францоуз. Огромные слова благодарности команде за самоотдачу и победу.



В февральскую паузу будем готовиться дома, дадим ребятам отдохнуть, залечить травмы. С турниром не получилось, ищем спарринг-партнёров», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд