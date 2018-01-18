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Гатиятулин: «Трактор» допустил минимум ошибок, всё остальное подчистил Францоуз

Хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1).

«Тяжёлый матч, рады победе. Начали робко, но затем стало получаться то, о чём договаривались, стали минимально ошибаться в обороне, а всё остальное подчистил Францоуз. Огромные слова благодарности команде за самоотдачу и победу.

В февральскую паузу будем готовиться дома, дадим ребятам отдохнуть, залечить травмы. С турниром не получилось, ищем спарринг-партнёров», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд
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