Линден Вей подписал контракт со швейцарским «Цюрихом»

Нападающий Линден Вей подписал контракт до конца сезона с клубом «Цюрих», информирует официальный сайт швейцарской команды.



Напомним, сегодня стало известно, что астанинский «Барыс» расторг контракт с Веем. 26-летний форвард являлся лучшим бомбардиром команды. В 50 матчах этого сезона на его счету 17 шайб и 35 результативных передач при показателе полезности "+1".



Агент игрока рассказал «Чемпионату», что нападающий позже рассчитывает вернуться в КХЛ.



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Линден Вей доиграет сезон в Швейцарии, а в следующем году вернётся в КХЛ