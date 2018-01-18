Титов: не могу ни в чём упрекнуть игроков «Авангарда», они зажаты психологически

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:2).



«Не могу ни в чём упрекнуть своих ребят, создавали моменты, но хромало завершение. Игроки психологически зажаты, нужно через работу выходить из этого состояния. Не могу сказать, что давит ответственность при своих трибунах, они, наоборот, гонят вперёд, при такой атмосфере приятно играть. Просто сказывается череда поражений, разговариваем с ребятами, но пока не получается.



В февральскую паузу у нас запланирован турнир в Ярославле, где помимо «Локомотива» сыграем с «Северсталью» и «Торпедо». Ребята отдохнут, потом мы соберёмся и будем работать, готовиться к заключительному этапу соревнований. Мне нужно разобраться, что я хочу видеть от команды», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд