Меньшиков: «Авангард» стал посвободнее в атаке, но об обороне стали забывать

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:2).



«Францоуз – отличный вратарь, у нас моменты были практически 100-процентные, конечно, надо забивать хотя бы 15% из этого. Нельзя оставлять выявление результата на концовку в таком матче. В атаке начали посвободнее себя чувствовать, но об обороне стали забывать. Она должна быть во главе всего, особенно в концовке матчей.



Надо пересмотреть игру, сделать выводы. На следующие матчи мы едем к тем же соперникам в гости, нужно не допускать там таких ошибок, больше забивать. Как будем играть в Магнитогорске и Челябинске? Тренерский штаб подскажет, но главное – играть на победу. Везение «Трактора»? Есть такое выражение: «Везёт тому, кто везёт». Нам надо прибавлять в хладнокровии, ответственно относиться к моментам», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд