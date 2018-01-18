СКА — «Адмирал»: символическое вбрасывание провели жители блокадного Ленинграда

Символическое вбрасывание на домашнем матче петербургского СКА с дальневосточным «Адмиралом» провели жители блокадного Ленинграда в честь 75-летия с прорыва блокады.



Блокада Ленинграда войсками гитлеровской Германии и её союзниками продолжалась 872 дня. За годы блокады от голода и артиллерийских обстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Посмотреть видео проведения символического вбрасывания также можно в «Твиттере».



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