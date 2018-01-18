Крикунов: форварды «Автомобилиста» еле родили один гол, мы рано успокоились

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с астанинским «Барысом», в котором его команда уступила сопернику со счётом 2:4.



«Соперник хорошо сыграл на контратаках. А мы, когда пропустили, полезли, перестали совсем думать, все лезли и лезли. Пропустили эти голы. Наши нападающие сегодня еле-еле родили один гол, и первый гол забил Василевский, хотя даже не коснулся шайбы. Нападающие должны забивать. Пока будем так ждать, ничего так и не выиграем. С «Сибирью» — один гол, сегодня практически один гол нападающих. Пока не будет голов, не будет и результата. Рано успокоились. Ещё в восьмерку-то мы не попали, можно сказать. Тем более нужно доиграть нормально чемпионат. Играем дома, полный дворец болельщиков, а мы не можем забить. Сорок три броска в створ — два гола родили. А все потому, что нет должной концентрации. В противном случае, конечно, их, по крайней мере, четыре должно быть.



Вернётся ли Трямкин в следующей игре? Да, конечно, он работает. Мы его немного нагрузили. Игра в обороне? Трямкина вернем, будет нормально. Лямин ещё вылечится. Будем работать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.