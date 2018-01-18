Миловзоров: возвращение Трямкина в состав — вопрос тренера «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров поделился эмоциями от поражения в матче с «Барысом» (2:4).



«Многое не получилось сегодня, пропускали на контратаках, соперник играл очень самоотверженно. А у нас мало агрессии, не хватало бросков точных, шайба не отскакивала, добиваний не было. Вроде и в зоне играли чужой, а КПД – ноль. Перебросали соперника в два раза? Да, но броски все получались не очень. Упустили удачу, сейчас нужно возвращать.



Трямкин? Это не наш вопрос, тренер решает, кого ставить, а кого — нет», — отметил Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

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