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«Сибирь» одолела «Ладу», Салак отразил 22 броска и оформил «сухарь»

Хоккей

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду потерпела поражение от «Сибири», встреча завершилась со счётом 0:1. Новосибирский клуб выиграл 10 матчей из 13 после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.

Единственную заброшенную во встрече шайбу записал на свой счёт Патрик Закриссон. Игру на ноль записал в актив вратарь Александр Салак, отразивший 22 броска в створ своих ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2018, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Закриссон (Алексеев) – 57:02 (5x4)

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