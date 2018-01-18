«Сибирь» одолела «Ладу», Салак отразил 22 броска и оформил «сухарь»

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду потерпела поражение от «Сибири», встреча завершилась со счётом 0:1. Новосибирский клуб выиграл 10 матчей из 13 после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.



Единственную заброшенную во встрече шайбу записал на свой счёт Патрик Закриссон. Игру на ноль записал в актив вратарь Александр Салак, отразивший 22 броска в створ своих ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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