Козлов: «Югра» сейчас хорошо играет, важные для «Металлурга» три очка

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Югрой» (3:0).



«Готовились к матчу, знали, что «Югра» сейчас хорошо играет. Команда была на ходу, за исключением игры с «Трактором», где неудачно выступили. Мы серьезно настраивали ребят. До второго гола, который забили в пустые ворота, игра была напряженной. «Югра» хорошо атаковала и оборонялась, создала нам много трудностей. Я доволен, как ребята отыграли в обороне, помогли Илье Самсонову сыграть на ноль. Очень важные для нас три очка», — цитирует Козлова официальный сайт «Югры».

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