Александр Салак в матче с «Ладой» сделал первый шат-аут с сентября 2016 года

Чешский голкипер новосибирской «Сибири» Александр Салак отыграл на ноль матч с тольяттинской «Ладой», отразив 22 броска по своим воротам. Последний раз 31-летний Салак записывал на свой счёт «сухарь» в игре с «Йокеритом» 19 сентября 2016 года. Тогда вратарь отразил 40 бросков в створ ворот.



Стоит отметить, что большую часть прошлого сезона Салак пропустил, получив в октябре тяжёлую травму.

Посмотреть видео опасных моментов матча с «Ладой» можно на официальном сайте КХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»