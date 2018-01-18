Емелин: легионеры «Югры» или домой собрались, или на ОИ — не играют

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (0:3).



«Мы создаем моменты, но хотим забить какие-то красивые голы в пустые ворота. А нас то ли не пускают на пятак, то ли мы не лезем. Скорее всего, не лезем. «Магнитка» хорошо защищала свой пятак. Иностранцы наши или домой собрались, или на Олимпиаду — не играют в последнее время.



У „Трактора“ и „Металлурга“ результат делали лидеры? Да и у нас должны забивать, те же иностранцы. А посмотрите, что творит Савинайнен, а Полак вообще ушел лечиться. Поэтому тут трудно понять легионеров», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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