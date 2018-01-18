СКА — «Адмирал»: Прохоркин оформил третий хет-трик в КХЛ и первый за СКА

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин оформил хет-трик в матче с дальневосточным «Адмиралом». Форварду удалось отличиться на 25-й, 38-й и 39-й минутах встречи.



Хет-трик стал для Прохоркина первым в составе «армейцев» и третьим в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео третьей заброшенной шайбы Прохоркина также можно на официальном сайте КХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»