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СКА — «Адмирал»: Прохоркин оформил третий хет-трик в КХЛ и первый за СКА

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин оформил хет-трик в матче с дальневосточным «Адмиралом». Форварду удалось отличиться на 25-й, 38-й и 39-й минутах встречи.

Хет-трик стал для Прохоркина первым в составе «армейцев» и третьим в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео третьей заброшенной шайбы Прохоркина также можно на официальном сайте КХЛ.

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