Юрзинов-мл.: была вязкая игра, «Сибирь» сначала оказалась не в своей тарелке

Главный тренер “Сибири” Владимир Юрзинов-младший прокомментировал победу в матче с “Ладой” со счётом 1:0.



“Тяжелая, вязкая игра была, до первой шайбы. Были хорошие моменты и у нас, и у соперника. Очень важно, что удалось решить исход матча в свою сторону. Очень доволен тремя очками.



У нас был очень тяжёлый матч с “Автомобилистом”, растратили много эмоций. В матче с “Ладой” не хватало именно эмоций, в первом периоде находились не в своей тарелке, сконцентрировались на игре в обороне”, — передаёт слова Юрзинова корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.

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