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«Коламбус» одолел «Даллас», Радулов забил гол, на счету Панарина победный буллит

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» отличился Джордан Шрёдер (13-я минута). За «Даллас» гол забил Александр Радулов (58). В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал Артемий Панарин. Радулов свою попытку не использовал. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Шрёдер (Мотт) – 12:23 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 57:55 (6x5), 2:1 – Панарин – 65:00 ( ПБ)

Видео победного буллита Панарина можно посмотреть на странице «Коламбуса» в «Твиттере».

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