«Коламбус» одолел «Даллас», Радулов забил гол, на счету Панарина победный буллит

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» отличился Джордан Шрёдер (13-я минута). За «Даллас» гол забил Александр Радулов (58). В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал Артемий Панарин. Радулов свою попытку не использовал. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Видео победного буллита Панарина можно посмотреть на странице «Коламбуса» в «Твиттере».