«Тампа» проиграла «Вегасу», Василевский пропустил 4 гола, Кучеров набрал 1 очко

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Джеймс Нил (1-я минута), Нейт Шмидт (17), Дэвид Перрон (38) и Вильям Карлссон (41). За «Лайтнинг» гол забил Ондржей Палат (31). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил 4 гола, отразив 26 бросков. Владислав Наместников провёл на льду 12 минут 4 секунды, Михаил Сергачёв — 21 минуту 6 секунд.

Видео гола Палата можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».