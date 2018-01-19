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«Тампа» проиграла «Вегасу», Василевский пропустил 4 гола, Кучеров набрал 1 очко

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Джеймс Нил (1-я минута), Нейт Шмидт (17), Дэвид Перрон (38) и Вильям Карлссон (41). За «Лайтнинг» гол забил Ондржей Палат (31). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил 4 гола, отразив 26 бросков. Владислав Наместников провёл на льду 12 минут 4 секунды, Михаил Сергачёв — 21 минуту 6 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Нил (Энгелланд, Перрон) – 00:56 (5x5), 0:2 – Шмидт (Макнэбб, Хаула) – 16:03 (5x5), 1:2 – Палат (Стэмкос, Кучеров) – 30:18 (5x4), 1:3 – Перрон (Энгелланд, Теодор) – 37:43 (5x5), 1:4 – Карлссон (Маршессо) – 40:18 (5x5)

Видео гола Палата можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

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