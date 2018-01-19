Панарин признан второй звездой матча с «Далласом»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 2:1 Б.



Второй звездой матча признан нападающий «мундиров» Артемий Панарин, который отметился победным буллитом. Он сыграл 18 минут 30 секунд, нанёс два броска и заработал показатель полезности «-1».



Первой звездой стал вратарь «Коламбуса» Йонас Корписало, который отразил 35 бросков, третьей – голкипер «Далласа» Бен Бишоп, на счету которого 25 сейвов.

Видео буллита Панарина можно посмотреть в «Твиттере».