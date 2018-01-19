Бобровского впечатлил сейв Корписало на Сегине

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче с «Даллас Старз» со счётом 2:1 Б.

Во втором периоде при счёте 1:0 вратарь «мундиров» Йонас Корписало сделал потрясающий сейв на Тайлере Сегине. Бросок от синей линии был заблокирован на пятачке, и шайба отлетела на Сегина, который находился в левом круге вбрасывания. Он бросил в касание по пустым воротам, но Корписало сумел переместиться и сделал сейв.



После остановки игры Корписало подъехал к Сергею Бобровскому, который сидел на скамейке запасных. По лицу российского голкипера было видно, что он впечатлён увиденным.

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