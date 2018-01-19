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«Оттава» не исключила возможность обмена Эрика Карлссона

Хоккей

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, что не исключает возможность обмена защитника Эрика Карлссона.

«Наш приоритет – подписать новый контракт с Эриком. Это особенный игрок, но и Уэйна Гретцки обменивали. Если кто-то сделает предложение, от которого нельзя отказаться, надо их выслушать. Но вместе с тем мы хотим продлить с ним контракт и чтобы он провёл всю карьеру в «Оттаве», — приводятся слова Дориона на официальном сайте НХЛ.

27-летний Карлссон дважды выигрывал приз лучшему защитнику, в этом сезоне он провёл 37 матчей и набрал 30 (3+27) очков при показателе полезности «-16».

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