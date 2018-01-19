Кучеров и Стэмкос заработали «-3» в матче с «Вегасом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:4.



Худшими по показателю полезности в составе «молний» стали нападающие Никита Кучеров и Стивен Стэмкос, оба заработали «-3», при этом каждый из них отметился результативной передачей. Кучеров является лучшим бомбардиром и вторым снайпером в НХЛ в этом сезоне, на его счету 61 (27+34) очко при показателе полезности «+12».

Владислав Наместников, Михаил Сергачёв и ещё четыре игрока «Тампы» завершили матч с «-2».

В составе «Вегаса» пятеро игроков завершили встречу с "+3".

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