Владимир Тарасенко признан второй звездой матча с «Оттавой»

«Сент-Луис Блюз» добыл уверенную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Второй звездой матча признан российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко, который забил 20-й гол в сезоне. Он сыграл 18 минут одну секунду, нанёс четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Первой звездой стал форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, который набрал 2 (1+1) очка за результативность, тройку лучших замкнул ещё один игрок «Блюз» Александр Стин, на счету которого также гол и передача.