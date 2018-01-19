Бержерон — первый игрок «Бостона» за 23 года с 2 хет-триками на коротком отрезке

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.



В составе победителей хет-трик оформил Патрис Бержерон, отличившийся на 14-й, 34-й и 44-й минутах. Этот хет-трик стал вторым для канадского нападающего за последние шесть матчей. Предыдущим хоккеистом «медведей», которому удалось дважды забросить по три шайбы на ещё более коротком отрезке, был Рик Токкет (сезон-1995/96, пять матчей).