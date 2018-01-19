Тарасенко — 1-й игрок «Блюз» после Демитры, забивший 20 шайб в 5 сезонах кряду

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1) и был назван второй его звездой.

Владимир Тарасенко признан второй звездой матча с «Оттавой»

Этот гол стал для российского нападающего 20-м в сезоне. Он достиг этой отметки в пятый раз подряд и стал первым игроком «блюзменов» после Павола Демитры, кому это удалось. Словацкий форвард забивал не менее 20 шайб на чемпионат на протяжении семи сезонов кряду (1997/98-2003/04).



По количеству таких сезонов среди европейских игроков в истории «Сент-Луиса» Тарасенко уступает только тому же Демитре.