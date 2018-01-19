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Александр Радулов забросил 18 шайб на 29 матчей быстрее, чем в прошлом сезоне

Хоккей

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 Б).

Она стала для российского нападающего 18-й в 47 матчах сезона. Столько же голов Радулов забил в 76 матчах прошлого сезона за «Монреаль Канадиенс».

Радулов продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Всего в этом сезоне на счету хоккеиста 43 (18+25) очка после 47 игр.

Видео гола Радулова можно посмотреть на сайте Национальной хоккейной лиги.

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