«Колорадо» повторил клубное достижение 12-летней давности

«Колорадо Эвеланш» с трудом удержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Эта победа стала восьмой кряду для «Эвеланш». «Колорадо» не удавалось совершить подобную победную серию на протяжении 12 лет подряд с сезона-2005/06 (31.12.2005-17.01.2006).

На данный момент «лавины» не знают вкуса поражений с 28 декабря. Победа над «акулами» позволила «Колорадо» попасть в зону плей-офф, опередив «Лос-Анджелес Кингз».

В активе команды Джареда Беднара 53 очка после 44 игр.

