Шульц — о приёме Брауна: я не понимаю, зачем он это сделал

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц прокомментировал силовой приём нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Дастина Брауна, который грубо атаковал защитника «пингвинов», за что был наказан удалением до конца матча.



«Я упал и находился на льду. Моё лицо было обращено к борту, а затем я внезапно был туда отправлен. Не понимаю, зачем Браун это сделал, потому что было очень много времени, чтобы избежать контакта», — цитирует Шульца обозреватель «Питтсбурга» Сэм Вернер.

Посмотреть видео нарушения можно в «Твиттере».

