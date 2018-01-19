Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила трёх звезд игрового дня.

Тройку лучших открывает канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

На втором месте расположился форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, также набравший 3 (2+1) очка в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). Форварду удалось оформить дубль в течение одной минуты.

Лучшим игроком дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, оформивший хет-трик в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).