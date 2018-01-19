Скривенс не попал в заявку «Салавата» на матч с ЦСКА

«Салават Юлаев» и ЦСКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Уфе. Начало встречи – в 17:00 мск.



«Салават Юлаев»

Кареев (Налимов);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Фёдоров;

Гончаров – Братулис, Бурдасов – Саюстов – Ткачёв;

Елизаров – Кузьмин, Майоров – Бусаров – Солодухин.



ЦСКА

Сорокин (Юханссон);

Блажиевский – Робинсон, Ничушкин – Григоренко – Петров;

Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;

Науменков – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;

Пашнин, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Попугаев.

«Салават» выйдет на второе место Востока. Прогнозы на игровой день КХЛ Даже ЦСКА не помешает планам команды Эркки Вестерлунда.