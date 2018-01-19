Скривенс не попал в заявку «Салавата» на матч с ЦСКА

«Салават Юлаев» и ЦСКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Уфе. Начало встречи – в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»
Кареев (Налимов);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Фёдоров;
Гончаров – Братулис, Бурдасов – Саюстов – Ткачёв;
Елизаров – Кузьмин, Майоров – Бусаров – Солодухин.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Блажиевский – Робинсон, Ничушкин – Григоренко – Петров;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Науменков – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;
Пашнин, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Попугаев.
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