Дуайер: матч на открытом воздухе всем запомнится, Минск готов биться за плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о подготовке к матчу на открытом воздухе с рижскими одноклубниками.

«Не думаю, что тут стоит говорить о мотивации, такой матч — отличный опыт для всех ребят, это будет что-то необычное. Матч на открытом воздухе точно всем запомнится. Подобные мероприятия, считаю, могут привлечь новых болельщиков. Мы готовы биться за плей-офф, это наша цель. Завтра мы должны брать очки. Я не могу контролировать наших соперников, нам нужно сфокусироваться на нашей игре и нашей ситуации. Нужно бороться. Конечно, в последних матчах мы не показали результата, на который рассчитывали. Но команда старается, наши шансы ещё не потеряны. Нужно выходить и делать своё дело.

Это мой первый опыт участия в матче на открытом воздухе. В Северной Америке всё немного по-другому устроено. Завтра обещают хорошую погоду, лёд в отличном состоянии, так что мы просто должны играть в хоккей.

Во время олимпийской паузы отдохнём и будем готовиться к оставшимся матчам регулярного чемпионата, к тому же трое игроков поедут на Олимпиаду», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.