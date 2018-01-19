Защитник «Салавата» Григорий Панин проводит 700-й матч в чемпионатах России

Матч с ЦСКА стал для защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина 700-м в чемпионатах России.

Он начинал карьеру в 2003 году в Высшей лиге, играя за ЦСК ВВС. С 2004 по 2008 год выступал в составе «Лады», с которой стал серебряным призёром чемпионата России в 2005 году, а затем провёл семь лет в «Ак Барсе», став двукратным обладателем кубка Гагарина. В 2014-2017 годах играл в ЦСКА, в «Салавате» проводит первый сезон. На счету Панина 36 (13+23) очков в Суперлиге и 98 (19+79) — в КХЛ.

В матче идёт второй период, уфимская команда ведёт со счётом 1:0.