Оператор на матче «Айлендерс» потерял равновесие и упал за борт

На матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» произошёл забавный эпизод.

Один из операторов на арене «Барклайс-центр» проходил по льду мимо скамейки «островитян» и зацепился за клюшку Мэтью Барзала. Он сумел удержать равновесие и не упасть, но затем, подойдя к своей позиции между скамейками, перевалился через борт ногами вверх.



Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

Матч завершился победой «Бостона» со счётом 5:2.

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