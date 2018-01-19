Председатель совета директоров «Динамо» Р уверен, что клуб останется в КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис выразил уверенность, что клуб сохранит место в КХЛ после этого сезона, а также поделился мнением об изменении потолка зарплат.

«Я, честно, не представляю хоккея в нашем регионе без КХЛ. Нашим болельщикам 100% будет неинтересно. КХЛ идёт к жёсткому потолку зарплат. В совете директоров КХЛ, куда я вхожу, мы над этим думаем, как сделать так, чтобы верхние зарплаты были пониже, а нижние — повыше. Чтобы деньги соответствовали качеству. Сейчас же игрокам переплачивают. 600 млн рублей — планка, к которой идём, думаю, пойдём дальше.

Мы всегда были в КХЛ и хотим быть там. Как будет — жизнь покажет. Думаю, мы там будем. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы остаться. Пока нет мыслей, чтобы такого не могло быть», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.