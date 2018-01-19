Кареев – о втором месте «Салавата» на Востоке: чем выше, тем лучше

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал победу в матче с ЦСКА (2:1), которая позволила уфимцам возглавить дивизион Чернышёва и выйти на второе место в Восточной конференции.



«Превзошли соперника по настрою, самоотверженности и быстроте. Считаю, мы очень здорово провели второй период, у соперника вообще не было шансов. Мы быстрее и сильнее провели игру, потому и выиграли.

Пропущенной шайбой вообще не расстроен. Главное, мы выиграли и набрали полноценные три очка.

Мы вышли на второе место на Востоке? Это хорошо: чем выше, тем лучше», — цитирует Кареева пресс-служба клуба.