Кареев – о втором месте «Салавата» на Востоке: чем выше, тем лучше

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал победу в матче с ЦСКА (2:1), которая позволила уфимцам возглавить дивизион Чернышёва и выйти на второе место в Восточной конференции.
«Превзошли соперника по настрою, самоотверженности и быстроте. Считаю, мы очень здорово провели второй период, у соперника вообще не было шансов. Мы быстрее и сильнее провели игру, потому и выиграли.
Пропущенной шайбой вообще не расстроен. Главное, мы выиграли и набрали полноценные три очка.
Мы вышли на второе место на Востоке? Это хорошо: чем выше, тем лучше», — цитирует Кареева пресс-служба клуба.
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