Никита Филатов забил первый гол после перехода в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» на домашней площадке принимает «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ.



В концовке второго периода нападающий Никита Филатов забил первый гол после перехода в нижнекамскую команду.



Филатов перешёл в «Нефтехимик» из «Лады» в конце декабря и проводит четвёртый матч в новом клубе. В предыдущих трёх встречах он набрал 1 (0+1) очко. В начале января Филатов пропускал три игры из-за дисквалификации.

После двух периодов «Нефтехимик» ведёт со счётом 3:1.

Назаров: команда – как птичка. Надавишь – обосрётся, отпустишь – улетит Главный тренер «Нефтехимика» — о Матче звёзд КХЛ и прорыве нижнекамского клуба.

Видео гола Филатова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.