«Ак Барс» — «Слован»: Гарипов пропустил два гола за 38 секунд

«Ак Барс» на домашней площадке принимает «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Во втором периоде вратарь казанской команды Эмиль Гарипов пропустил два гола за 38 секунд. Сначала Андрей Месарош реализовал большинство, а затем уже в равных составах отличился Томаш Грнка.

Продолжается второй период, братиславская команда ведёт со счётом 3:1.

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Видео гола Месароша можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Грнки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.