Никитин: поражения бывают полезнее побед, проблем с мотивацией у ЦСКА не было

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:2.

«Хорошая игра, много работы проделали. Соперник заставил допускать ошибки. В конце нам немного не повезло. Для нас это хороший урок и шаг. Не думаю, что мы на месте. Поражения бывают полезнее, чем победы. Мы играли с хорошей командой, она на ходу. У наших ребят не было проблем с мотивацией и настроем.

За два периода тройка Шумаков — Шалунов — Капризов не нанесла ни одного броска по воротам? Соперник старался закрыть наше звено, надо отдать им дань уважения. Не согласен, что они плохо сыграли. Бывает, что нет бросков в створ ворот, они идут мимо. Голевые моменты они создавали регулярно. Здесь вопрос реализации своих моментов», — цитирует Никитина пресс-служба «Салавата Юлаева».