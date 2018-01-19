Вестерлунд: все 3 вратаря «Салавата» хорошо играют, есть возможность комбинаций

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу в матче с ЦСКА со счётом 2:1.

«ЦСКА – хорошая команда. Они хорошо работают над собой. Хочу сказать спасибо всем игрокам «Салавата». Мы были командой. Все игроки играли хорошо, это большая и важная победа.



Мы сыграли много матчей, как в плей-офф. Сегодня играли очень хорошо как команда. Но, конечно, нам нужно играть ещё лучше и становиться лучше.



Застолбил ли Бартулис место пятого легионера в составе? Я должен смотреть игру за игрой. У нас большая конкуренция, все три вратаря хорошо играют. У нас есть возможность комбинации с вратарями и составом», — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.